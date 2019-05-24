Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии

Наша команда впервые столкнулась с таким отчаянным сопротивлением. Сборная США проиграла лишь первый период и две шайбы, которые удалось забросить россиянам по сути и вывели их в полуфинал. Американцы трижды подбирались к нашим на расстояние одного гола и обеспечили матчу нервную концовку, но забросить так и не смогли 4-3 и Россия в первой четверке. Финны, с которым нашим и предстоит играть, выдали отчаянный матч против команды Швеции, которая значительно превосходит их по составу. Наши соседи сравняли счет, проигрывая две шайбы, еще раз отпустили Тре Крунур, но отыгрались за полторы минуты до конца. В овертайме им хватило 87 секунд для победного броска. Сборная Канады во встрече со Швейцарией спаслась и вовсе за три десятых до сирены и тоже победила в овертайме 3-2. И только команда Чехии легко справилась с немецкими хоккеистами 5-1.

Во втором полуфинале Чехия встретится с Канадой. Оба матча этой стадии состоятся в субботу.