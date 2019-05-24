Компания Илона Маска вывела на орбиту 60 спутников по проекту создания глобальной сети высокоскоростного интернета

Компания Илона Маска вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках проекта по созданию глобальной сети высокоскоростного интернета.

Тяжёлая ракета Falcon стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида в половине шестого утра по Москве. Спустя примерно час компания SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60ти мини-спутников. Она сравнила группу аппаратов с колодой карт, которые свободно парят в космическом пространстве. Спутники начали медленно отделяться друг от друга. Они должны выйти на заданную орбиту с высотой 550 километров. Все спутники в рабочем состоянии, позже подтвердил в твиттере глава компании Илон Маск. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя вскоре после старта успешно села на автоматическую плывучую платформу у берегов Флориды. Запуск провели с третьей попытки. Первую группу спутников SpaceX собиралась отправить больше недели назад, но старт отложили сначала из-за непогоды, затем для проверки оборудования. Проект Starlink, в рамках которого спутники отправлены на орбиту, позволит обеспечить высокоскоростным интернетом любую точку планеты. На это уйдёт как минимум несколько лет. В планах Маска вывести на орбиту около 12-ти тысяч аппаратов. Проект обойдется компании в 10 миллиардов долларов.

Помимо SpaceX тем же занимается ещё несколько компаний, в том числе британская OneWeb. Она в феврале вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.