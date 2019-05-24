Производителя поезда, застрявшего накануне на «серой» ветке московского метро оштрафуют

Это уже второй крупный сбой в столичной подземке за несколько дней.

1,5 миллиона рублей придется заплатить заводу «Метровагонмаш» после инцидента с застрявшим в тоннеле Серпуховско-Тимирязевской линии поездом. Причиной остановки движения стала техническая неисправность состава, который обслуживает производитель, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Контракт с предприятием предусматривает выплату штрафа за подобные сбои. Из-за него накануне вечером в тоннеле застряли три поезда, пассажиры в течение более получаса ждали возобновления движения. В минувший вторник почти такая же ситуация произошла на Солнцевской линии. Около тысячи человек оказались заблокированы в трех составах. Эвакуации некоторым из них пришлось ждать более трех часов. Как сообщили в метрополитене, возможными причинами остановки поездов в тоннеле могли быть неисправность контактного рельса или токоприемника состава. Выяснить, в чем была проблема, обещают за неделю.

Сообщалось, что после сбоев никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.