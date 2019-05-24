СК начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни Рамазана Джалалдинова, записавшего видеоролик с жалобой Владимиру Путину. Об этом сообщили в «Комитете против пыток». Там отметили, что вместо трех дней, положенных по закону для начала проверки, следователям понадобилось три года.

В 2016 году житель Кенхи Шаройского района Рамазан Джалалладинов опубликовал видеообращение к президенту России с критикой местных властей и жалобами на коррупцию в республике.

После этого дом его странным образом сгорел, а семья была вынуждена уехать из республики. Сам мужчина бежал из села после угроз со стороны замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Дочери Джалалладинова опубликовали еще одно обращения к президенту и силовым органам.

Впрочем, на это глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель села Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища».

Джалалдинов записал еще одно видео, в котором извинился за свои слова.

В ответ Кадыров сказал, что Джалалдинов может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу». Тогда же, в 2016-м, правозащитники направили в СК требование о проверке по факту преследования мужчины.

Проверка в СК началась лишь после того, как спустя три года правозащитники подали в суд, не найдя следов какой-либо активности правоохранителей по поводу жалоб на преследование Джалалладинова.