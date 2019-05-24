В мэрии Екатеринбурга обсуждают вопрос, как проводить опрос горожан по поводу строительства храма Святой Екатерины

В мэрии Екатеринбурга сегодня обсуждают вопрос о том, как проводить опрос горожан по поводу строительства храма Святой Екатерины. Как сообщает местный сайт Е1, на встречу пришли депутаты гордумы, представители общественной палаты, мэр, а также сторонники и противники строительства храма на месте сквера.

Напомним, строительство храма на этой площадке приостановили после недели массовых протестов.

