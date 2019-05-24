Зам.министра обороны России Алексей Криворучко стал самым богатым чиновником ведомства по итогам прошлого года

Во всяком случае, об этом свидетельствует его декларация о дохода, пишет агентство «Интерфакс». В прошлом году, согласно официальным данным, Криворучко заработал около 120 миллионов рублей. Он также задекларировал жилой дом площадью около 2,5 тысяч квадратных метров, гостевой дом вдвое меньшего размера и квартиру, а также 4 автомобиля. Криворучко был назначен зам.главы Минобороны летом прошлого года. Перед этим он покинул руководящие посты в нескольких компаниях, в частности, оставил должность генерального директора концерна «Калашников».