Зам.главы МВД, который пожаловался на падение уровня жизни полицейских, задекларировал доход в 38 миллионов рублей

Зам.главы МВД, который на днях пожаловался на падение уровня жизни полицейских, задекларировал доход в 38 миллионов рублей. Декларация Аркадия Гостева размещена на сайте Министерства. Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в общую сумму включена единовременная социальная выплата на приобретение жилья.

2 года назад Гостев задекларировал менее 4 миллионов рублей дохода.