Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США предъявлены новые обвинения

Вместо 5 лет ему теперь ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

17 новых пунктов обвинения по делу против Джулиана Ассанжа обнародовало американское Министерство юстиции. Если до этого основателю Wikileaks вменялся сговор с целью взлома компьютерной сети Пентагона, то теперь его обвиняют в причастности к одному из крупнейших в истории США случаев разглашения секретной информации. Речь в частности идет о нарушении закона о шпионаже и публикации имен секретных источников, которые предоставляли сведения США в Ираке, Афганистане и по всему миру. Эти данные могли быть использованы в ущерб США. Почти по каждому пункту Ассанжу грозит до 10 лет лишения свободы. При этом, как отмечает Русская служба BBC, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

В начале апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища, и ему пришлось покинуть посольство страны в Лондоне, где он провел последние 7 лет, опасаясь экстрадиции в США. Сейчас основатель Wikileaks отбывает наказание в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. Его выдачи также добивается Швеция.

В Комитете защиты журналистов, базирующемся в Нью-Йорке, заявили, что предъявленные Ассанжу обвинения в шпионаже ставят под угрозу свободу прессы в Соединенных Штатах и во всем мире.