СК начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни, записавшего видеообращение Путину

Следственный комитет начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни, записавшего видеообращение Владимиру Путину. Об этом сообщает «Новая газета», со ссылкой на организацию «Комитет против пыток».

3 года назад Рамазан Джалалдинов пожаловался главе государства на местные власти. В видеоролике он, в частности, рассказал о коррупции в республике. После этого дом Джалалдинова был сожжён, семью выселили из Чечни. Сам Джалалдинов говорил, что был вынужден покинуть село из-за угроз со стороны зам.главы МВД республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель сели Кенхи сам вывез свою семью и имитировал поджог дома. После этого Джалалдинов записал ещё одно видео, где извинился за свои слова.