Пресненский суд Москвы признал не соответствующими действительности публикации о заражении паразитами Никиты Михалкова

Пресненский суд Москвы признал не соответствующими действительности публикации о заражении паразитами режиссёра Никиты Михалкова. Об этом сообщает сайт RNS. Представитель режиссёра сказал, что теперь Михалков будет добиваться блокировки статей, поскольку считает их порочащими честь и достоинство.

Михалков обратился в суд в начале апреля. Поводом стали две статьи, которые активно распространялись в интернете. Обе были основаны на высказываниях, которые, якобы, делал сам режиссёр. Михалков сказал, что это не так и приложил медицинскую справку.