После вчерашней аварии в московском метро изготовителя поезда оштрафуют на полтора миллиона рублей

Об этом говорится на сайте метрополитена. Завод «Метровагонмаш» уже подтвердил техническую неисправность состава, отмечается в сообщении.

Вчера вечером на Серпуховско-Тимирязевской линии поезда с пассажирами застряли между станциями Алтуфьево и Бибирево. Они провели в тоннеле около часа. Между тем, двумя днями ранее поезда более чем на 2 часа застряли в тоннеле на Солнцевской ветке. ТОглда в метрополитене говорили о падении напряжения на контактном рельсе.