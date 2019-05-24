Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа

По каждому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы, передаёт телеканал CNBC. Все новые обвинения связаны с незаконным получением и публикацией секретных данных.

Ранее Соединённые Штаты обвинили Ассанджа в заговоре с целью компьютерного взлома. Сейчас основатель WikiLeaks отбывает почти годовой срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

О намерении добиться экстрадиции Ассанджа помимо США заявляла Швеция. Там он стал подозреваемым в преступлениях сексуального характера.