Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, пользуется особняком на берегу Финского залива, принадлежащим государству. При этом резиденция никак не отражена в его декларациях о доходах и имуществе.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, согласно официальным данным, проживает в двухкомнатной квартире в панельной многоэтажке в спальном районе Петербурга, а собственного жиля у него нет. При этом, как удалось выяснить «Новой газете», в действительности его реальным местом жительства в настоящий момент является окруженный глухим забором особняк в Курортном районе. Коттедж на берегу Финского залива построен на участке размером почти в гектар стоимостью 300 миллионов рублей. Эти владения официально называются «Резиденция К-13» и принадлежат государству, с 2014 года находятся в оперативном управлении у администрации губернатора. «Новая газета» направила запросы с просьбой разъяснить, на каком основании участком пользуется Макаров.

В пресс-службе ЗакСа ответили уклончиво, а именно, что политик представляет сведения о доходах и имуществе «в объеме, определенном действующим законодательством», а в Управделами губернатора запрос со стороны издания просто проигнорировали. «Новой газете» не удалось выяснить, на основании какого закона или распоряжения этим участком и домом пользуется Макаров.

Известно, что в начале 2000-х этот особняк какое-то время занимала нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Однако тогда дом числился за ГБУ «Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом», и у Матвиенко был заключен соответствующий договор.