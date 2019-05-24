Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, пользуется особняком на берегу Финского залива
Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, пользуется особняком на берегу Финского залива, принадлежащим государству. При этом резиденция никак не отражена в его декларациях о доходах и имуществе.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, согласно официальным данным, проживает в двухкомнатной квартире в панельной многоэтажке в спальном районе Петербурга, а собственного жиля у него нет. При этом, как удалось выяснить «Новой газете», в действительности его реальным местом жительства в настоящий момент является окруженный глухим забором особняк в Курортном районе. Коттедж на берегу Финского залива построен на участке размером почти в гектар стоимостью 300 миллионов рублей. Эти владения официально называются «Резиденция К-13» и принадлежат государству, с 2014 года находятся в оперативном управлении у администрации губернатора. «Новая газета» направила запросы с просьбой разъяснить, на каком основании участком пользуется Макаров.
В пресс-службе ЗакСа ответили уклончиво, а именно, что политик представляет сведения о доходах и имуществе «в объеме, определенном действующим законодательством», а в Управделами губернатора запрос со стороны издания просто проигнорировали. «Новой газете» не удалось выяснить, на основании какого закона или распоряжения этим участком и домом пользуется Макаров.
Известно, что в начале 2000-х этот особняк какое-то время занимала нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Однако тогда дом числился за ГБУ «Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом», и у Матвиенко был заключен соответствующий договор.