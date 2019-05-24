Тереза Мэй может уйти в отставку сегодня

Накануне The Times сообщила, что британский премьер решилась на этот шаг из-за провала плана по «Брекзиту».

Тереза Мэй может подать в отставку после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди, которая должна состояться сегодня. Об этом газете The Times рассказали источники в кабинете министров. Причина ухода премьера – в непринятии правительства ее позиции по выходу Великобритании из Евросоюза. Один из собеседников издания заявил, что Мэй «рассчитывала сделать последний шаг», но это оказалось невозможным, и теперь глава кабинета «уходит с дороги».

По данным BBC и Daily Telegraph, многие сторонники Мэй отвернулись от нее после того, как она пообещала депутатам провести второй референдум по Brexit в том случае, если они поддержат сделку с ЕС. Министры остро отреагировали на это, поскольку предложенный вариант не был согласован на заседании правительства. После этого о своей отставке объявила соратник Мэй, лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Она призвала премьера сделать то же самое.

Ранее The Times сообщила, что Мэй намерена оставаться на своем посту до сентября.