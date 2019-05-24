Интерфакс: горит магистральный газопровод СРТО-Урал в Пермском крае

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Юрий Каннер
президент Российского еврейского конгресса
Плевок в посла – откуда ветер?
Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….
«Бесэдер?»
Круглошуточные новости
Отец подкрался незаметно
К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…
Валерий Соловей
политолог, профессор МГИМО
Опрос так опрос!
Но тогда повсюду, где общество в конфликте с властью. В Ингушетии об изменении границы. В ЮЗАО Москвы — о новой трассе метро…
Андрей Мовчан
финансист
Наклейки
Вместо того, чтобы сказать: «не нравится мне жизнь в России» или «а мне жизнь в США еще больше не нравится», вы пытаетесь найти этому ощущению оправдание…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ждем не слов, а дел
Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….
Не будем спешить с завышенными ожиданиями
Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…
Станислав Крючков
журналист «Эха Москвы»
На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров
Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Про палку и морковку
Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
В отношениях России и США всегда есть «но»
Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…
Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих
Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…
Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе
Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!
Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…
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«Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы
Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…
Григорий Юдин
социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)
Трюк с опросом
Путин ясно сообщил, какой ответ он сам считает правильным – храм построить, сквер разбить в другом месте, «чтобы мамочкам с колясками было где погулять». Я даже не буду объяснять…
гость:
Максим Миняйло
протоиерей
О противостоянии вокруг строительства храма
Город откажется, может быть, от него. Я это допускаю. Просто имейте это в виду, что если этот храм не появится, то это решение вы несете по всей своей жизни до конца…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
Пархоменко вправе меня ненавидеть, но зачем врать?
Где же Ваша журналистская объективность, Сергей Борисович? Не выдержала натиска Ваших политических пристрастий…
Первый канал сегодня снова проведёт финал шоу «Голос. Дети»
Результаты конкурса ранее отменили из-за накруток…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…
Андрей Илларионов
экономист
Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь
Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...
Pasha Bite
YouTube-канал
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Инаугурация Зеленского — первый звонок Путину
Владимир Владимирович великодушно готов был подарить нашим братьям меньшим свою искреннюю дружбу, а они вдруг захотели сами решать, с кем им дружить…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист