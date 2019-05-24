В России с сегодняшнего дня запретят уличные табло с курсами обмена валют

В Центробанке считают, что этот шаг поможет бороться с нелегальными обменниками. Соответствующий закон ранее подписал российский президент Владимир Путин.

Профессор кафедры экономики и финансов Иван Родионов считает, что это делается для того, чтобы не привлекать внимания к людям, которые обменивают валюту.

Иван Родионов добавил, что запрет на электронное табло не связан с запретом покупки или продажи валюты, чтобы не образовался «черный рынок».