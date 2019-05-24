Православная церковь Украины сегодня проведет заседание Священного синода

Как ожидается, главной темой станет конфликт между митрополитом Епифанием и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом.

Заседание Синода начнется сегодня в 10 утра в доме митрополита Епифания на территории Софийского собора в Киеве. Там будет обсуждаться общее состояние дел в украинской Церкви. В интервью BBC News Украина Епифаний выразил надежду, что сегодня удастся разрешить конфликт с Филаретом.

Последний ранее заявил, что новая украинская Церковь, созданная на объединительном соборе в декабре прошлого года, разделилась. Почетный предстоятель утверждает, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в ходе создания Православной церкви Украины. Речь идет о разграничении полномочий: по словам Филарета, ему пообещали дать возможность руководить церковной деятельностью внутри страны, а митрополит должен был отвечать за внешнее представительство украинской Церкви.

Между тем, Филарет продолжает называть себя патриархом Киевским, хотя документы о роспуске патриархата были подписаны на объединительном соборе в декабре.