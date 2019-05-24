Япония приостанавливает продажи товаров китайской Huawei

Это связано с включением в чёрный список США И отказом ряда IT-компаний от поддержки производителя.

Крупнейшие сотовые операторы в Японии либо уже отказались от закупок новых моделей телефонов, либо сделают это в ближайшее время. Ритейлеры будут распродавать уже поставленные гаджеты. Решение принимается, несмотря на положительные финансовые показатели. Продажи аппаратов китайского бренда выросли в прошлом году в полтора раза. Пересмотрят отношение к смартфонам и планшетам Huawei в Тайване, Южной Корее и Индонезии.

Китайский производитель электроники включён в черный список США как угроза национальной безопасности. Производители микрочипов сворачивают сотрудничество с Huawei. Google в свою очередь оставит новых покупателей китайской техники без поддержки операционной системы Android — она не будет обновляться, а некоторые сервисы станут недоступны.

Тем, кто уже пользуется устройствами Huawei, доступ к сервисам Google сохранят