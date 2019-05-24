Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США и ещё нескольких стран Полу Уилану. Он находится под стражей с конца прошлого года.

Заседание пройдет в Лефортовском суде в закрытом режиме. В материалах дела документы под грифом «совершенно секретно». Следователь ФСБ попросит оставить Пола Уилана в СИЗО до конца августа. Гражданина сразу четырёх стран – США, Великобритании, Ирландии и Канады обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. Уилан не признаёт вины и считает уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следователи во всём разберутся, сообщил его адвокат Владимир Жеребёнков. В письме родным иностранец назвал свой арест возможной местью за антироссийские санкции США, пишет журнал Foreign Policy. Уилана задержали в конце прошлого года в отеле Метрополь в центре Москвы. При нём была флеш-карта, на ней по версии ФСБ находились сведения, которые составляют гостайну. Однако Уилан по словам его адвоката считал, что на флэшке информация о его предыдущих посещениях России – здесь он бывал не один год, но ознакомиться с содержимым флеш-карты не успел. Иностранцу в случае признания вины грозит от 10 до 20 лет колонии.

Брат Уилана ранее утверждал, что Пол бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.