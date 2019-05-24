Тереза Мэй сегодня может назвать точную дату своей отставки

По сведениям «Файнэншл таймс», это произойдет на встрече премьер-министра Великобритании с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922. Этот орган объединяет рядовых депутатов-тори и определяет вопросы выбора или смены лидера Консервативной партии. Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, чтобы не принимать президента США Дональда Трампа в статусе ИО. Госвизит Трампа в Соединенное Королевство запланирован на 3-5 июня.