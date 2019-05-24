Обвиняемый в изнасилованиях и домогательствах продюсер Харви Вайнштейн предложил 44 млн долларов потерпевшим и кредиторам. Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», 30 млн долларов Вайештейн готов выплатить в качестве компенсации потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company. Еще 14 млн долларов могут быть выплачены в счет судебных издержек помощников и подчиненных Вайнштейна, которые названы ответчиками в различных судебных разбирательствах.Проект мирового соглашения никак не затрагивает суд над продюсером в Нью-Йорке, который начнется в июне и будет проходить в закрытом для прессы режиме.