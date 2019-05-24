Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» с участием всех финалистов пройдёт сегодня

Из-за накрутки голосов ранее победа дочери певицы Алсу, Микеллы была аннулирована.

О том, что результаты сезона признаны недействительными рассказали в заявлении «Первого канала», на котором выходит шоу.

В заявлении также говорится, что «Первый канал» также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования, чтобы случившееся не повторилось впредь.

В пресс-службе канала ТАСС не стали раскрывать детали сценария и не ответили на вопрос, будет ли заново выбираться победитель. Точно известно, что к участию приглашены все девять финалистов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев также отказался раскрыть какие-либо детали предстоящего эфира.