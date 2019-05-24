Курс обмена валюты теперь нельзя будет увидеть, не заходя в обменник

Уличные табло с такой информацией с сегодняшнего дня под запретом.

Желающие купить или продать доллары и евро смогут узнать их стоимость непосредственно в отделениях банков. Как считают в Центробанке, наружную рекламу с курсами, зачастую обманчиво выгодными, размещали для привлечения клиентов в основном нелегальные обменники. Теперь их будет сложнее заметить с улицы.

Именно на борьбу с ними и направлена новая мера.

При этом, запрет на наружные вывески не мешает банкам показывать табло с валютами через стеклянную витрину или окно. Информацию также можно найти в интернете и мобильных приложениях.

Идея запретить показывать курсы наличной валюты вне помещений, предложенная Банком России, обсуждалась с февраля прошлого года. В конце декабря президент Владимир Путин подписал поправки в Закон «О валютном регулировании и контроле». Это позволило регулятору установить требования к размещению курсов валют. Указание опубликовали в апреле и сегодня оно вступает в силу.

Напомним, уличные обменные пункты, в которых предоставляется только эта услуга, запретили почти 9 лет назад. Таким точкам предписали либо стать филиалом банка (и, следовательно, совершать другие банковские операции), либо закрыться.