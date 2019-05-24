На Украине сегодня начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду

Новый президент Владимир Зеленский распустил парламент и назначил выборы на 21 июля.

Указ президента о роспуске Верховной Рады правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала вчера. По закону парламентская кампания начинается на следующий день. У Центризбиркома нет оснований останавливать подготовку к выборам в Раду, объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. При этом она отметила, что комиссия не успевает подготовить избирательные бюллетени. Такая ситуация возникла из-за несовершенства тендерных процедур. 58 дней крайне малый срок для их проведения, приводит издание «Украинские новости» слова председателя ЦИКа. Слипачук призвала Раду, правительство и президента немедленно решить эту проблему, чтобы избирательный процесс прошёл в соответствии с законом. Владимир Зеленский в понедельник объявил о роспуске Рады в своей инаугурационной речи. Он отметил, что уровень доверия украинцев к нынешнему составу парламента крайне низкий. На следующий день Зеленский подписал соответствующий указ.

В Верховный суд поступило два иска о признании противоправным и недействительным указа нового президента Украины о роспуске парламента. Немного раньше спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.