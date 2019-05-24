Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может сегодня объявить дату своей отставки

Однако уход премьера с поста в ближайшие недели невозможен, об это заявили в британском МИДе.

Переговоры по поводу выхода Британии из ЕС зашли в тупик после шести недель межпартийных дискуссий в парламенте, доверия к Терезе Мэй больше нет. Об этом ранее говорил лидер лейбористской партии Джереми Корбин.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз ещё 29 марта. Однако после того, как депутаты трижды проголосовали против соглашения, которое Мэй согласовала с блоком, ЕС предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября.