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05:10, 24 мая 2019

Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.

По  сведениям Reuters, основателю «Викиликс» вменяют сговор, шпионаж, в том числе незаконное раскрытие имен секретных источников информации. До  сих пор Ассанджа собирались судить в США только  за участие в  попытках взлома компьютерной сети Пентагона. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Всего основателю Wikikeaks грозит 175 лет тюрьмы.



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