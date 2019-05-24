Минкомсвязи определило угрозы, при которых Рунет могут отключить от всемирной сети.

Каждой из них будет присвоен низкий, средний или высокий уровень опасности. Среди возможных рисков :

-Угроза целостности сетей, когда становится невозможным передавать информацию между пользователями.

-Угроза устойчивости, под которой понимаются технические неполадки в работе оборудования, в том числе при техногенных катастрофах.

-Угроза безопасности функционирования сетей, которая подразумевает взлом сетей и «дестабилизирующее внутреннее или внешнее воздействие».

Согласно проекту постановления правительства, в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.