Минкомсвязи определило угрозы, при которых Рунет могут отключить от всемирной сети.
Каждой из них будет присвоен низкий, средний или высокий уровень опасности. Среди возможных рисков :
-Угроза целостности сетей, когда становится невозможным передавать информацию между пользователями.
-Угроза устойчивости, под которой понимаются технические неполадки в работе оборудования, в том числе при техногенных катастрофах.
-Угроза безопасности функционирования сетей, которая подразумевает взлом сетей и «дестабилизирующее внутреннее или внешнее воздействие».
Согласно проекту постановления правительства, в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.