Суд в Москве сегодня вынесет заочный приговор одному из фигурантов большого «дела ЮКОСа».

Бывший замуправляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев обвиняется в присвоении нефти на сумму более 1 трлн руб. Обвиняемый в настоящее время живет в США. Прокурор в ходе прений попросил назначить Ивлеву 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворить исковые заявления трех потерпевших компаний на сумму около 400 млрд руб. Сам Ивлев ранее заявил ИФ, что выдвинутые обвинения «считает абсурдными и лишенными здравого смысла».