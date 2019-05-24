Джон Уокер Линд, воевавший на стороне запрещенного движения «Талибан», досрочно освободился из  тюрьмы.

Он провел в заключении 17 лет. Как сообщает Reuters, госсекретарь США Майк Помпео назвал освобождение Линда «необъяснимым и бессовестным». А президент Трамп признался, что консультировался со своими юристами, как не допустить выхода Линда на свободу. По условиям освобождения, бывшему заключённому запрещено читать экстремистские материалы, общаться в интернете на любом другом языке, кроме английского, иметь паспорт и покидать США. Также Линд должен посещать психолога.