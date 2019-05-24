Участники движения SERB пытались сорвать открытие международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок».

На церемонии в московском кинотеатре «Фитиль» они «вели себя агрессивно», распылили у входа аммиак, намеревались заблокировать кинозал, оскорбляли зрителей. Об этом в ФБ рассказывают организаторы фестиваля. По их словам, пришлось вызывать полицию, но правоохранители более двух часов не предпринимали никаких действий. Только потом были задержаны около десяти сербовцев. На открытии фестиваля присутствовали сотрудники посольств США, Канады и европейских стран.