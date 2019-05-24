«Новая газета» нашла резиденцию у cпикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Коттедж, куда регулярно приезжает машина спикера, расположен в поселке Солнечное, на берегу Финского залива. По сведениям издания, резиденция построена и содержится за счет города. Рыночная цена участка без домов — 300 миллионов рублей. На каком основании им пользуется спикер, издание выяснить не смогло. На участке находится двухэтажных особняк, а также одноэтажный дом с мансардой и еще один поменьше — возможно, баня. Согласно декларации о доходах за 2018 год, у Макарова, который заработал четыре миллиона рублей, нет собственного жилья.