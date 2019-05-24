На  чемпионате мира по хоккею в Словакии определились полуфиналисты.

Сборная России победила команду США со счетом 4:3. А хоккеисты сборной Чехии разгромили немцев (5:1). В полуфинале сборной России предстоит встреча с финнами, которые в своем четвертьфинале победили шведов в овертайме (5:4). Матч сборных России и Финляндии пройдет в Братиславе 25 мая и начнется в 16:15 мск. В другом полуфинале в 20:15 мск встретятся сборные Канады и Чехии. Матч за третье место и финал чемпионата мира пройдут в Братиславе 26 мая.