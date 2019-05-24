Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников.

Они предназначены для создания глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink. Старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запланирован между 05:30 и 07:00 мск. с космодрома на мысе Канаверал. При этом первая многоразовая ступень носителя должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике. Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.