Первый канал сегодня снова проведёт финал шоу «Голос. Дети»

Результаты конкурса ранее отменили из-за накруток.

Телеканал намерен расставить все точки над i и обещает праздник в первую очередь для детей. Так поставленные перед коллективом задачи опивал ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Итоги финала вызывали негодование у многих зрителей и звёзд шоу-бизнеса. Они усомнились в результате дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой, занявшей первое место и обогнавшей по количеству голосов одного из фаворитов Ержана Максима. Первый канал поддался давлению и привлек к расследованию IT-специалистов. Они выявили накрутки в пользу Абрамовой с помощью смс и телефонных звонков. Стоимость кампании по фальсификации оценили в несколько миллионов рублей. Первый пообещал усовершенствовать систему зрительского голосования. Между тем, всех финалистов завершившегося в апреле шестого сезона детского «Голоса» сегодня вновь ждут в эфире. Будет ли по итогам вновь выбран победитель, не ясно.

Спецвыпуск «Голос. Дети» начнётся на Первом в 21:30 по московскому времени.