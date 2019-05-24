Бывшему заместителю госсекретаря США при президенте Обаме Виктории Нуланд отказали в российской визе

Об этом со ссылкой на МИД сообщает газета Коммерсант.

Будучи главой влиятельного вашингтонского института, Нуланд часто выступает как эксперт, в том числе и по России, в СМИ и структурах власти. В частности, в июне прошлого года Нуланд выступала в комитете по разведке Сената с рекомендациям по противодействию агрессии Кремля в отношении США. Нуланд выступает и с позиции ужесточения санкций против Кремля.

Также, согласно книге Русская Рулетка журналистов Майкла Изикова и Дэвида Корна, именно Виктория Нуланд дала зеленый свет на первую встречу агента ФБР с бывшим британским разведчиком Кристофером Стиллом, автором досье на Трампа, в котором описаны его связи с Россией. В дальнейшем сама Нуланд заявляла, что передала некоторые данные из досье Стила в ФБР.

И конечно, имя Виктории Нуланд неожиданно всплыло в скандале с Олегом Дерипаской — присутствовавшая на его яхте Настя Рыбка записала разговор миллиардера с вице-премьером Сергеем Приходько, который был там же — Дерипаска на пленке называет Нуланд подругой Приходько и говорит, что на не дружит с Россией, потому что провела в молодости шесть месяцев на советском китобойном судне.

Как сообщает Коммерсант, черный список российского МИДа был создан в ответ на американские санкции. В него попал и бывший посол США в России Майкл Макфол, которому запретили въезд в Россию 2016 году.