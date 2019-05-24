Премьер-министры России и Белоруссии проведут переговоры в Москве

В центре внимания – проблемы вокруг грязной российской нефти.

Самый острый вопрос, который планируют обсудить Дмитрий Медведев и Сергей Румас – это ситуация, связанная с нефтепроводом «Дружба». В середине апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из России. Два белорусских завода вынужденно сократили объемы нефтепереработки, был приостановлен транзит в Европу. «Транснефть» признала наличие загрязнений. Минск потребовал компенсации. Александр Лукашенко заявил, что она может составить сотни миллионов долларов. Российская сторона настаивает, что сумма убытков существенно ниже. Для решения конфликта была создана белорусско-российская рабочая группа. По словам главы правительства Белоруссии, дорожная карта практически согласована и некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами.

На фоне претензий со стороны Минска, Москва намерена напомнить Белоруссии о давней задолженности, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых «растворителей» в третьи страны. Россия оценила потери бюджета на уровне от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов.

В ходе сегодняшней встречи также будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом и состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами