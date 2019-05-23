В Минкомсвязи назвали угрозы, из-за которых Россию могут отключить от мирового интернета

Это невозможность передачи информации между пользователями, технические неполадки, в том числе при техногенных катастрофах. А также взлом сетей. Угрозы перечислены в проекте постановления правительства. В начале мая президент Владимир Путин подписан закон о суверенном Рунете. В соответствии с законом операторы связи обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика.