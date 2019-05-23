Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским стал недоступен в YouTube

Это временная мера, — сказал газете «Ведомости» представитель «Студии 95», которая является правообладателем. По его словам, необходимо урегулировать некие юридические вопросы. Отмечается, что сериал недоступен не только в России, но и для всей аудитории YouTube.

По сюжету президентом Украины волей случая становится школьный учитель, которого играет Владимир Зеленский. Шоумен с большим отрывом победил на президентских выборах.