В Эстонии поставлено под сомнение голосование на выборах через интернет

Хакеры впервые смогли подделать электронные удостоверения личности. Как пишет газета «Постимеес», инцидент произошел в феврале, когда неизвестные разослали несколько десятков СМС якобы от имени одного из банков с предложением обновить свои персональные данные.

Финансовый ущерб от действий мошенников невелик – около тысячи евро, но репутационные потери могут оказаться куда выше. С помощью электронных ID-карт эстонцы удаленно получают сотни услуг, а также голосуют. На днях Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, запускающий в России эксперимент с электронным голосованием. Тестировать систему будут в Москве.