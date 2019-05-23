Поезда в московском метро ходят с увеличенными интервалами после сбоя

Этим вечером в тоннеле застряли три поезда с пассажирами. Это произошло между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево». По данным пресс-службы подземки, движения поездов не было 35 минут, по словам источника ТАСС – около 50-ти. Людей эвакуировали, медицинская помощь никому не потребовалась, заявили в метро. В пресс-службе обещают, что движение поездов по серой ветке скоро войдет в график. На этой неделе это уже второй подобный инцидент.