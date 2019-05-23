Стихи, предположительно авторства главы СК Александра Бастрыкина, об Алексее Навальном опять появились в интернете

Стихи, предположительно авторства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, о политике Алексее Навальном опять появились в интернете. На это обратил внимание один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Сразу 15 стихов появилось за последние месяцы на портале stihi.ru на страничке Станислава Струневского. Под этим псевдонимом скрывается глава Следственного комитета, об этом ещё летом 2017-го писало интернет-издание «Медуза». Струневский посвятил десятки стихов тем же знаменитостям, которых Александр Бастрыкин упоминал на своей странице В контакте. Кроме он там же размещал в своё время отрывок одного из творений этого автора. Ещё тогда, как отмечала «Медуза», глава СК посвящал стихи в том числе Алексею Навальному.

Новая порция тоже адресована ему. Так 13 мая датировано сразу 4 стихотворения, одно из них «Навальный по России скачет», где автор в конце призывает политика «рубить бабло – ведь жизнь одна». Другой стих называется «Да, Лёха! За тебя ЕСПЧ». Есть и стихотворение «Навальный, что про Стэнфорд скажешь», опубликованное в конце апреля, после того как стало известно, что дочь политика поступила на учёбу в Стэнфордский университет США. Автор назвал оппозиционера «пиндосовской мышью». Отметим, почти во всех них нарочито панибратское обращение к политику, автор именует его Лёха.

Навальный отреагировал на новые стихи: «Оказывается глава СК занят в жизни двумя вещами: смотрит в лупу на экран ноутбука. Пишет про меня стихи в огромном количестве», — иронизирует политик у себя в Твиттере.

После расследования Медузы в 2017-м все стихи Станислава Струневского были удалены. Однако Бастрыкин, как предполагают соратники Навального, завел новый аккаунт под таким же ником и опубликовал за почти 2 года несколько десятков стихотворений. В основном они посвящены Навальному.