Россия отправит своих военных в Конго

Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с боевой техникой отечественного производства, которая стоит на вооружении африканской республики. Это сообщили в Минобороны.

Кроме того, сегодня стало известно, что Москва поставит партию оружия в Центральноафриканскую республику. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в августе прошлого года.

Прошлым летом в ЦАР были убиты трое российских журналистов, которые хотели снять фильм о частных военных компаниях.