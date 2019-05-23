Владимир Мединский до сих пор никак не прокомментировал расследование ФБК об элитной недвижимости. В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждают, что министр культуры в прошлом году купил двухэтажный пентхаус площадью 300 квадратных метров и оформил на жену. Алексей Навальный оценил его стоимость в 200 миллионов рублей и утверждает, что для покупки такой недвижимости семье Мединского пришлось бы откладывать до копейки все свои заработки начиная с 2013-го года.