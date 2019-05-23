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21:25, 23 мая 2019

Три поезда с пассажирами застряли в  тоннеле московского метро

Это произошло между станциями серой ветки «Бибирево» и «Алтуфьево». Движения не было около 50 минут, — сообщает источник ТАСС. Как только что сообщил источник «Интерфакса», заблокированные два поезда своим ходом вернулись на станцию «Бибирево». Пассажиры покинули составы. Сообщается, что пассажиры из неисправного поезда были эвакуированы.

Во вторник аналогичная ситуация произошла в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская», где застряли три состава. Были эвакуированы более тысячи пассажиров. На это потребовалось примерно 3,5 часа, — напоминает «Интерфакс».



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