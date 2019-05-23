Сотрудники Фейсбука за полгода удалили более 3-х миллиардов фейковых аккаунтов. В администрации соцсети подчеркнули, что большинство этих страниц было обнаружено в течение нескольких минут после регистрации. Утверждается, что удаленные аккаунты распространяли дезинформацию и спам.

Соцсеть стала активно бороться с ботами после того, в США ее обвинили в том, что она позволила использовать свою платформу для так называемых российских троллей, которым приписывают вмешательство в американские выборы.