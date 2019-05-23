В Петербурге по предписанию чиновников закрыли кафе, где пенсионеров бесплатно кормили обедами

Владельцам грозят штрафы на 700 тысяч рублей, — рассказала изданию «Бумага» соосновательница проекта «Добродомик» Александр Синяк. По ее словам, накануне, в день ее рождения, на фасаде кафе кто-то нарисовал граффити, а сегодня пришли с проверкой сотрудники районной администрации и оштрафовали за то, что согласованная с городом вывеска не в том цветовом формате. Другой штраф назначили за то, что сотрудница кафе, которая выносила три мешка мусора, пока несла два, один оставила у входа.