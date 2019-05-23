Канадские хоккеисты смогли отыграться в матче со Швейцарией за 0,3 секунды до конца третьего периода. Победную, третью шайбу канадцы забросили в овертайме. Счет 3:2, и Канада вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею.

Ранее первым полуфиналистом стала сборная России, которая сегодня обыграла США 4:3. Сегодня состоятся еще два четвертьфинала. Финляндия сыграет со Швецией, а Чехия с Германией. Турнир проходит в Словакии.