ЕС призвал Россию освободить гражданина Дании, который возглавлял в Орловской области общину «Свидетелей Иеговы»

Евросоюз призвал Россию освободить гражданина Дании, который возглавлял в Орловской области местную общину «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена на территории России). В заявлении ЕС говорится, что эта и другие религиозные группы должны иметь возможность пользоваться правом на свободу собраний без вмешательств.

Дэннис Кристенсен был задержан в мае 2017-го года в здании, где он и его единомышленники вместе читали Библию. Вскоре вступило в силу решение Верховного суда, который по иску Минюста признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. В феврале Кристенсен был по статье об экстремизме приговорен к 6 годам колонии. Сегодня областной суд отклонил апелляцию стороны защиты.