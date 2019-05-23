Вынесен приговор еще одной подруге полковника Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали имущества на 9 млрд рублей

Вынесен приговор еще одной подруге полковника Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали имущества на 9 миллиардов рублей. Останкинский суд Москвы назначил 3 года и 3 месяца колонии Ларисе Марчуковой по делу о хищении 350 миллионов рублей у вкладчиков «Нота-Банка». Дело возбудили после того, как ФСБ прослушала ее разговор с гадалкой Ноной Михай. Марчукова признала вину. Дело слушали в особом порядке.

Как поясняет РИА «Новости», она и ее сестра, Галина Марчукова, которая была финансовым директором «Нота-Банка», дали свидетельские показания на Захарченко, которые легли в основу его обвинения. Агентство отмечает, что Захарченко и сёстры Марчуковы земляки. Все они родом из Миллеровского района Ростовской области.