Посол США в России Джон Хантсман не приедет на Петербургский форум из-за дела Майкла Калви

Об этом журналу Forbes сообщили в американской дипмиссии. Там отметили, что продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование американского инвестора подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций.

Основатель инвестфонда Baring Vostok был задержан в Москве в середине февраля и в апреле был переведен из СИЗО под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хищении 2,5 миллиардов рублей в банка «Восточный», основным акционером которого является фонд Калви.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6-го по 8 июня.